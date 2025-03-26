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        Mut'ta Şoförler Odası iftar programı düzenledi

        Mersin'de Mut Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığınca iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 08:52 Güncelleme: 26.03.2025 - 09:26
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        Mut'ta Şoförler Odası iftar programı düzenledi
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        Mersin'de Mut Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığınca iftar programı düzenlendi.

        Oda Başkanı Mustafa Evren'in davetiyle düzenlenen iftar programında, dua edildi.

        Programa, CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Altunöz ile çeşitli odaların başkanları da katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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