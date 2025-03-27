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        Gülnar'da marketler denetlendi

        Mersin'in Gülnar ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde zabıta ekiplerince market denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 14:18 Güncelleme: 27.03.2025 - 14:49
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        Gülnar'da marketler denetlendi
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde zabıta ekiplerince market denetimi yapıldı.

        Gülnar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki denetimlerini sürdürdü.

        Market denetiminde işletmelerin hijyen kurallarına uyumu ve ürünlerin fiyatı incelendi.

        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, vatandaşların sağlıklı ve güvenli şekilde alışveriş yapabilmesi için denetlerin devam edeceğini bildirdi.

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