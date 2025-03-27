Akdeniz'de yol yapım çalışmaları sürüyor

Çilek Mahallesi'nde de asfalt çalışması yapan ekipler, Güneş ve Üçocak mahallelerinde ise kilit taşı ile kaldırım çalışması yürüttü.

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