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        Akdeniz'de yol yapım çalışmaları sürüyor

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde yol açma, kaldırım ve kilit taşı yenileme çalışması yürütüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 16:30 Güncelleme: 27.03.2025 - 16:51
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        Akdeniz'de yol yapım çalışmaları sürüyor
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde yol açma, kaldırım ve kilit taşı yenileme çalışması yürütüldü.

        Belediyenin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kazanlı Mahallesi'nde yeni açılan imarlı yolun tadilatını gerçekleştirdi.

        Çilek Mahallesi'nde de asfalt çalışması yapan ekipler, Güneş ve Üçocak mahallelerinde ise kilit taşı ile kaldırım çalışması yürüttü.

        İlçedeki mahallelerde yol yapım çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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