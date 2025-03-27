Akdeniz'de yol yapım çalışmaları sürüyor
Mersin'in Akdeniz ilçesinde yol açma, kaldırım ve kilit taşı yenileme çalışması yürütüldü.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde yol açma, kaldırım ve kilit taşı yenileme çalışması yürütüldü.
Belediyenin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kazanlı Mahallesi'nde yeni açılan imarlı yolun tadilatını gerçekleştirdi.
Çilek Mahallesi'nde de asfalt çalışması yapan ekipler, Güneş ve Üçocak mahallelerinde ise kilit taşı ile kaldırım çalışması yürüttü.
İlçedeki mahallelerde yol yapım çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.
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