MEÜ, Erdemli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğrenciler için protokol imzaladı
Mersin Üniversitesi (MEÜ), Erdemli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında LGS ve YKS'ye girecek öğrencilere destek vermek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.
Mersin Üniversitesi (MEÜ), Erdemli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında LGS ve YKS'ye girecek öğrencilere destek vermek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.
MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Erdemli Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, sınavlarda öğrencilerin kaygılarını gidermek, velileri bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.
Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara da protokolle öğrencilere, velilere ve öğretmenlere yönelik çalışmalar yapılacağını, seminerler düzenleneceğini söyledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, öğrenci, öğretmen ve aileler için güzel bir proje olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından protokol imzalandı.
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