MEÜ, Erdemli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğrenciler için protokol imzaladı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, öğrenci, öğretmen ve aileler için güzel bir proje olduğunu söyledi.

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara da protokolle öğrencilere, velilere ve öğretmenlere yönelik çalışmalar yapılacağını, seminerler düzenleneceğini söyledi.

Mersin Üniversitesi (MEÜ), Erdemli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında LGS ve YKS'ye girecek öğrencilere destek vermek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

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