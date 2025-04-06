Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Emin Moğulkoç, Polat Parlak, Murat Ciner
Mersinspor: Olaseni 13, Cobbs 5, Pineiro 1, Cruz 10, Efianayi 10, Kartal Özmızrak 13, Magnay 9, Canberk Kuş 2, Emre Tanışan
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Franke 19, Starks 8, Sajus 9, Love 13, Bruinsma 7, Rebic 2, Emircan Koşut, Ata Kahraman 4, Yesukan Onar 4, Zagorac
1. Periyot: 17-17
Devre: 37-37
3. Periyot: 56-55
Beş faulle çıkan: Dk. 39.41 Pineiro (Mersinspor)
MERSİN
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.