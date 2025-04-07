Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Mersin'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 10:50 Güncelleme: 07.04.2025 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        Mersin'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma komutanlığı ekipleri, sahte içki üretimi yaptıkları belirlenen zanlıların Anamur ve Çamlıyayla ilçelerindeki adreslerine operasyon düzenledi.

        Adreslerde 56 litre sahte içki ve 12 litre etil alkol ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borsalarda deprem
        Borsalarda deprem
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        İstanbul'da dehşet! 1'i hamile kadın, 2 kişi öldürüldü!
        İstanbul'da dehşet! 1'i hamile kadın, 2 kişi öldürüldü!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        İstanbul'un göbeğindeki inanılmaz ölümde karar çıktı!
        İstanbul'un göbeğindeki inanılmaz ölümde karar çıktı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        Trump üçüncü dönem için aday olabilir mi?
        Trump üçüncü dönem için aday olabilir mi?
        ABD'de Trump'a karşı kitlesel protestolar
        ABD'de Trump'a karşı kitlesel protestolar
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Başkent'te 22 gözaltı, 7 tutuklama! Sosyal medyadan fuhuş tuzağı!
        Başkent'te 22 gözaltı, 7 tutuklama! Sosyal medyadan fuhuş tuzağı!
        Aynı virüs 3 can daha aldı
        Aynı virüs 3 can daha aldı
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?
        Brent petrolün varil fiyatı son 4 yılın en düşük seviyesinde
        Brent petrolün varil fiyatı son 4 yılın en düşük seviyesinde
        TIME 'dünyanın en harika yerleri' listesini paylaştı
        TIME 'dünyanın en harika yerleri' listesini paylaştı

        Benzer Haberler

        Akkuyu NGS projesi, AtomSkills-2025'te temsil edildi
        Akkuyu NGS projesi, AtomSkills-2025'te temsil edildi
        Pedal çevirerek bedenlerini, enstrüman çalarak ruh sağlıklarını koruyorlar
        Pedal çevirerek bedenlerini, enstrüman çalarak ruh sağlıklarını koruyorlar
        ÇBK Mersin'in takım kaptanları, Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa inanıyor
        ÇBK Mersin'in takım kaptanları, Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa inanıyor
        Mersin'de kaçak kazı yapan kişi suçüstü yakalandı
        Mersin'de kaçak kazı yapan kişi suçüstü yakalandı
        Mersin'de kavga ihbarına giden polisler sürprizle karşılaştı
        Mersin'de kavga ihbarına giden polisler sürprizle karşılaştı
        Depremde 2 kızı ölen acılı anne, 15 gündür kayıp kızı için yardım çağrısınd...
        Depremde 2 kızı ölen acılı anne, 15 gündür kayıp kızı için yardım çağrısınd...