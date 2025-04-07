Mersin'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Mersin'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma komutanlığı ekipleri, sahte içki üretimi yaptıkları belirlenen zanlıların Anamur ve Çamlıyayla ilçelerindeki adreslerine operasyon düzenledi.
Adreslerde 56 litre sahte içki ve 12 litre etil alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü.
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