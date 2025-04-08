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        ÇİMSA ÇBK Mersin, 3 sezondur Avrupa Ligi'nde final aşaması biletini kaçırmıyor

        SERKAN AVCİ - ÇİMSA ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'nde 3 sezondur final etaplarına katılma hakkı elde ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 11:12 Güncelleme: 08.04.2025 - 11:28
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        ÇİMSA ÇBK Mersin, 3 sezondur Avrupa Ligi'nde final aşaması biletini kaçırmıyor
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        SERKAN AVCİ - ÇİMSA ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'nde 3 sezondur final etaplarına katılma hakkı elde ediyor.

        Avrupa Ligi için 2018-2019 sezonunda ön eleme oynayan Mersin ekibi, Rusya temsilcisi Nadezhda Orenburg'a 2 maçta da yenilince yoluna Avrupa Kupası'nda devam etti.

        ÇBK Mersin, 2019-2020'de Avrupa Ligi gruplarında, 2020-2021'de de Avrupa Kupası'nda müsabakalara çıktı.

        - Finale kaldığı sezon kupayı Fenerbahçe'ye kaptırdı

        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonunda da boy gösteren Mersin ekibi, ilk kez Dörtlü Final heyecanı yaşadı.

        Çekya'nın Prag kentindeki Kralovka Arena'nın ev sahipliğinde yapılan organizasyonun yarı finalinde ZVVZ USK Prag'ı eleyen Mersin temsilcisi, finalde Fenerbahçe ile eşleşti.

        İki Türk takımının karşılaştığı müsabakayı 99-60 kazanan sarı-lacivertliler, tarihinde ilk kez Avrupa Ligi kupasını müzesine götürdü.

        - Mersin geçen yıl Dörtlü Final'e ev sahipliği yaptı

        ÇBK Mersin, kupayı Fenerbahçe'ye kaptırdığı sezonun ardından 2023-2024'te de gruplardan çıkıp ev sahibi olduğu Dörtlü Final'e kaldı.

        Avrupa'da kadın basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunu kente taşıyan Mersin ekibi, İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini geçip yarı finale yükseldi.

        ÇBK Mersin, taraftarı önünde yarı finalde karşılaştığı Fenerbahçe'ye 89-80 yenildi.

        Finalde Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73'lük skorla mağlup eden sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

        - Bu sezon ilk kez uygulanan 6'lı Final'de parkeye çıkıyor

        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yeni formatın uygulandığı 2024-2025 sezonunun iki grup aşamasında 12 maça çıkan ÇİMSA ÇBK Mersin, 11 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

        İkinci etaptaki grubu lider tamamlayan Mersin temsilcisi, yarı final play-in aşamasında İspanya ekibi Valencia Basket ile eşleşti.

        Deplasmandaki ilk maçı 89-57 kaybeden ÇBK Mersin, sahasındaki müsabakayı 92-77 kazandı.

        Mersin ekibi, 6'lı Final'e yükselse de averaj nedeniyle organizasyonun çeyrek final ayağına geriledi.

        - Çeyrek finalde rakip Fransa ekibi Tango Bourges Basket

        İspanya'nın Zaragoza kentinin ev sahiplindeki 6'lı Final etabı, 9-13 Nisan'da gerçekleşecek.

        Basketbolda bu yıl 31. kez düzenlenen ING Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanarak moral bulan ÇİMSA ÇBK Mersin, organizasyonun çeyrek finalinde Fransa ekibi Tango Bourges Basket ile karşılaşacak.

        Bu sezon grup aşamasında Tango Bourges Basket ile oynadığı iki müsabakayı da kazanan Mersin temsilcisi, maçta galip gelmesi halinde yarı finalde Valencia Basket'in rakibi olacak.

        ÇBK Mersin, finale yükselmesi durumunda turnuvanın diğer ayağındaki müsabakaların sonuçlarına göre Fenerbahçe Opet, İtalya'nın Beretta Famila Schio ya da Çekya'nın ZVVZ USK Prag ekibi ile şampiyonluk maçına çıkacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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