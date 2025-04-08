ÇİMSA ÇBK Mersin, 3 sezondur Avrupa Ligi'nde final aşaması biletini kaçırmıyor

SERKAN AVCİ - ÇİMSA ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'nde 3 sezondur final etaplarına katılma hakkı elde ediyor.

Avrupa Ligi için 2018-2019 sezonunda ön eleme oynayan Mersin ekibi, Rusya temsilcisi Nadezhda Orenburg'a 2 maçta da yenilince yoluna Avrupa Kupası'nda devam etti.

ÇBK Mersin, 2019-2020'de Avrupa Ligi gruplarında, 2020-2021'de de Avrupa Kupası'nda müsabakalara çıktı.

- Finale kaldığı sezon kupayı Fenerbahçe'ye kaptırdı

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonunda da boy gösteren Mersin ekibi, ilk kez Dörtlü Final heyecanı yaşadı.

Çekya'nın Prag kentindeki Kralovka Arena'nın ev sahipliğinde yapılan organizasyonun yarı finalinde ZVVZ USK Prag'ı eleyen Mersin temsilcisi, finalde Fenerbahçe ile eşleşti.

İki Türk takımının karşılaştığı müsabakayı 99-60 kazanan sarı-lacivertliler, tarihinde ilk kez Avrupa Ligi kupasını müzesine götürdü.

- Bu sezon ilk kez uygulanan 6'lı Final'de parkeye çıkıyor

Finalde Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73'lük skorla mağlup eden sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

ÇBK Mersin, kupayı Fenerbahçe'ye kaptırdığı sezonun ardından 2023-2024'te de gruplardan çıkıp ev sahibi olduğu Dörtlü Final'e kaldı.

Deplasmandaki ilk maçı 89-57 kaybeden ÇBK Mersin, sahasındaki müsabakayı 92-77 kazandı.

Mersin ekibi, 6'lı Final'e yükselse de averaj nedeniyle organizasyonun çeyrek final ayağına geriledi.

- Çeyrek finalde rakip Fransa ekibi Tango Bourges Basket

İspanya'nın Zaragoza kentinin ev sahiplindeki 6'lı Final etabı, 9-13 Nisan'da gerçekleşecek.

Basketbolda bu yıl 31. kez düzenlenen ING Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanarak moral bulan ÇİMSA ÇBK Mersin, organizasyonun çeyrek finalinde Fransa ekibi Tango Bourges Basket ile karşılaşacak.

Bu sezon grup aşamasında Tango Bourges Basket ile oynadığı iki müsabakayı da kazanan Mersin temsilcisi, maçta galip gelmesi halinde yarı finalde Valencia Basket'in rakibi olacak.

ÇBK Mersin, finale yükselmesi durumunda turnuvanın diğer ayağındaki müsabakaların sonuçlarına göre Fenerbahçe Opet, İtalya'nın Beretta Famila Schio ya da Çekya'nın ZVVZ USK Prag ekibi ile şampiyonluk maçına çıkacak.