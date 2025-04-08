Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Paşaoğlu'nu kabul etti

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu'nu makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 14:45 Güncelleme: 08.04.2025 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Paşaoğlu'nu kabul etti
        ABONE OL

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu'nu makamında kabul etti.

        Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında gerçekleştirilen kabulde Topsakaloğlu, ilçedeki çalışmalardan dolayı Paşaoğlu'na teşekkür etti.

        Topsakaloğlu, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı kutladı.

        Ziyarette günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rusya-ABD görüşmeleri İstanbul'da yapılacak
        Rusya-ABD görüşmeleri İstanbul'da yapılacak
        İBB eylemine katılan 139 kişiye 3'er yıl hapis istendi!
        İBB eylemine katılan 139 kişiye 3'er yıl hapis istendi!
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        Instagram'da yaş kısıtlaması geliyor!
        Instagram'da yaş kısıtlaması geliyor!
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        4 günde 3 TIR faciası!
        4 günde 3 TIR faciası!
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Sabıka kaydı: 85! Kesinleşmiş hapis: 62 yıl! Emine 4 yıldır firardaydı!
        Sabıka kaydı: 85! Kesinleşmiş hapis: 62 yıl! Emine 4 yıldır firardaydı!
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        İmalat fabrikası açma kavgasında ağabeyini öldürdü!
        İmalat fabrikası açma kavgasında ağabeyini öldürdü!
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Ahmet Levendoğlu'na veda
        Ahmet Levendoğlu'na veda

        Benzer Haberler

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'dan Polis Haftası mesajı
        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'dan Polis Haftası mesajı
        Halden karpuz hırsızlığı kamerada
        Halden karpuz hırsızlığı kamerada
        ÇBK Mersin'in başantrenörü Ahmet Kandemir, Avrupa Ligi'ndeki hedefi değerle...
        ÇBK Mersin'in başantrenörü Ahmet Kandemir, Avrupa Ligi'ndeki hedefi değerle...
        ÇİMSA ÇBK Mersin, 3 sezondur Avrupa Ligi'nde final aşaması biletini kaçırmı...
        ÇİMSA ÇBK Mersin, 3 sezondur Avrupa Ligi'nde final aşaması biletini kaçırmı...
        Mut'ta üreticilere nohut tohumu dağıtıldı
        Mut'ta üreticilere nohut tohumu dağıtıldı
        ÇBK Mersin'in Fransız oyuncusu Marine Johannes, Avrupa Ligi'nde hedefi kupa
        ÇBK Mersin'in Fransız oyuncusu Marine Johannes, Avrupa Ligi'nde hedefi kupa