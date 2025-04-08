Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Paşaoğlu'nu kabul etti
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu'nu makamında kabul etti.
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu'nu makamında kabul etti.
Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında gerçekleştirilen kabulde Topsakaloğlu, ilçedeki çalışmalardan dolayı Paşaoğlu'na teşekkür etti.
Topsakaloğlu, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı kutladı.
Ziyarette günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.
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