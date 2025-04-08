Mersin'de Dünya Romanlar Günü kutlandı

Mersin'de Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonunca 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Akdeniz ilçesi Turgutreis Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Roman müzisyenler sahne aldı.

Programda Roman kültürünü yansıtan oyunlar oynandı, şarkılar söylendi. Katılımcılar, müzisyenlerin söylediği şarkılara eşlik etti.

Türkiye Romanları Avrupa Konseyi Delegesi ve Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam, buradaki konuşmasında, Dünya Romanlar Günü'nün çok kıymetli olduğunu söyledi.

Roman vatandaşların gününü kutlayan Daylam, "Günümüzü bu can bedende olduğu sürece hep kutlayacağız. Bu ülkede yaşıyor ve çok seviyoruz." dedi.

Programa, Roman vatandaşlar ve diğer ilgililer katıldı.