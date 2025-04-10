Mersin'de Down sendromlu kızın polis olma hayali bir günlüğüne gerçekleştirildi

Mersin'in Yenişehir ilçesinde Down sendromlu 18 yaşındaki İnzile Çetintaş'ın, polis olma hayali bir günlüğüne gerçekleştirildi.

Hüseyin Polat Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinden İnzile, polislik hayalini okulu ziyaret eden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine iletti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında İnzile'nin evine giderek sürpriz yaptı.

Polisler daha sonra ekip aracına aldıkları İnzile Çetintaş'ı, Şehit Ramazan Yılmaz Polis Merkezine götürdü ve burada Down sendromlu kıza polis üniforması ve şapka hediye etti.

Burada, telsizden Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı kutlayan İnzile, ekiplerle şehir turu yaptı.

Anne Semra Çetintaş, gazetecilere, bu sürpriz karşısında kızının çok mutlu olduğunu söyledi.

Polis Teşkilatına teşekkür eden Çetintaş, "Böyle bir şey beklemiyorduk, bize de sürpriz oldu. Çok mutlu olduk. Polislerimizle gurur duyuyoruz, Allah onların ayağına taş değdirmesin." dedi.