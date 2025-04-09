Mersin'de babasını tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan genç tutuklandı

Anamur'da dün Mehmet Ali Çal, kavga ettiği oğlu M. Çal'ın tüfekle ateş etmesi üzerine yaşamını yitirmişti. Olay yerinden kaçan M. Çal ile olayda kullanılan tüfeği Kızılaliler Mahallesi'ndeki evin bahçesine attığı ileri sürülen annesi gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.