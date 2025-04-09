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        Mersin'de babasını tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan genç tutuklandı

        Mersin'in Anamur ilçesinde tartıştığı babasını tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan genç tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 09:58 Güncelleme: 09.04.2025 - 09:58
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        Mersin'de babasını tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan genç tutuklandı
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        Mersin'in Anamur ilçesinde tartıştığı babasını tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan genç tutuklandı.

        Sultan Alaeddin Mahallesi Cahit Aslan Caddesi'nde, dün tartıştığı babası Mehmet Ali Çal'ı (39) tüfekle vuran M. Çal (19) ile olayda kullanılan silahı bahçeye atan annesi A. Çal'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen M. Çal çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, annesi A. Çal ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anamur'da dün Mehmet Ali Çal, kavga ettiği oğlu M. Çal'ın tüfekle ateş etmesi üzerine yaşamını yitirmişti. Olay yerinden kaçan M. Çal ile olayda kullanılan tüfeği Kızılaliler Mahallesi'ndeki evin bahçesine attığı ileri sürülen annesi gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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