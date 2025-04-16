Doğu Akdeniz yılın ilk çeyreğini 2,5 milyar doları aşkın ihracatla kapattı

SERKAN AVCİ - Hatay, Mersin, Adana ve Osmaniye'den yılın ilk 3 ayında 2 milyar 538 milyon 29 bin 470 dolarlık dış satım yapıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2024'ün ilk çeyreğinde 2 milyar 406 milyon 315 bin 990 dolarlık ihracat yapılan Doğu Akdeniz'de, bu yılın aynı döneminde ihracat 2 milyar 538 milyon 29 bin 470 dolara ulaştı.

Ocak-mart döneminde bölgede ihracatta ilk sırayı alan Hatay'dan 937 milyon 255 bin 640 dolarlık ürün yurt dışına pazarlandı.

Mersin'in 822 milyon 243 bin 740 dolarlık ihracatla bölgeden en fazla dış satım yapılan ikinci kent olduğu söz konusu dönemde, Adana 741 milyon 678 bin 310 dolarla üçüncü, Osmaniye 36 milyon 851 bin 780 dolarla dördüncü sırada yer aldı.

- Hatay'da ihracat lideri çelik oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da, 3 aylık dönemde en çok çelik ürünleri ihraç edildi.

Söz konusu dönemde 552 milyon 665 bin 470 dolarlık dış satımda ilk sırada yer alan çelik sektörünün ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 26,9 artış gösterdi.

İhracatta çeliğin ardından 146 milyon 493 bin 440 dolarla yaş meyve sebze sektörünün geldiği Hatay'da hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri grubu 36 milyon 180 bin 280 dolarla üçüncü sırada yer aldı.

- Mersin'den en çok yaş meyve sebze ürünleri ihraç edildi

İklim özellikleri ve verimli topraklarıyla öne çıkan Mersin'de, ocak-mart döneminde 233 milyon 305 bin 930 dolarla yaş meyve ve sebze grubunun ürün ihracı ilk sırada kayıtlara geçti.

Kentte yaş meyve sebzenin ardından 232 milyon 745 bin 600 dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, 50 milyon 802 bin 570 dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri grubu en çok dış satım yapılan ilk 3 sektör arasında yer aldı.

- Adana'da kimyevi maddeler, Osmaniye'de çelik sektörü öne çıktı

Yılın ilk çeyreğinde Adana'dan en fazla ürün ihraç edilen sektör, 132 milyon 28 bin 750 dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri oldu. Bu sektörü tekstil ve ham maddeleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri takip etti.

Osmaniye'den ihracatta 14 milyon 66 bin 860 dolarla çelik sektörü ilk sıra yer aldı. Dış satımda tekstil ve ham maddeleri sektörü ikinci, otomotiv endüstrisi grubu üçüncü sırada yer aldı.