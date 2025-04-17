Hatayspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Mersin'de TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Mersin'de TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
Mersin Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.
Ligde 19 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 37 puanla 12. sırada bulunan Konyaspor karşısında galibiyet arayacak.
İki tarım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 1-1 sona ermişti.
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