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        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Mersin'de TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 09:35 Güncelleme: 17.04.2025 - 09:35
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        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Mersin'de TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

        Mersin Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

        Ligde 19 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 37 puanla 12. sırada bulunan Konyaspor karşısında galibiyet arayacak.

        İki tarım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 1-1 sona ermişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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