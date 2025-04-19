Mersin'deki sahte madeni avro operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı

Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda yakalanan M.Ç, B.C, S.Ç, E.Ç. ve M.C.G'nin işlemleri tamamlandı.

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