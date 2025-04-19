Mersin'deki sahte madeni avro operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı
Mersin'de 5 bin sahte madeni avronun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Mersin'de 5 bin sahte madeni avronun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda yakalanan M.Ç, B.C, S.Ç, E.Ç. ve M.C.G'nin işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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