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        Mersin'deki sahte madeni avro operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Mersin'de 5 bin sahte madeni avronun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 10:43 Güncelleme: 19.04.2025 - 10:43
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        Mersin'deki sahte madeni avro operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı
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        Mersin'de 5 bin sahte madeni avronun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda yakalanan M.Ç, B.C, S.Ç, E.Ç. ve M.C.G'nin işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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