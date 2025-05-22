Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de bir iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

        Mersin'de bir iş yerine silahla ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 15:03 Güncelleme: 22.05.2025 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de bir iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'de bir iş yerine silahla ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Merkez Yenişehir ilçesinde, 22 Mayıs'ta bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesindeki bir işletmeye 22 Mayıs'ta motosikletli 2 şüpheli tarafından silahla ateş açılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri 5 adrese düzenlediği operasyonda, olayla bağlantılı oldukları iddiasıyla 8 şüpheliyi gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Şara ile görüştü
        23 yaşındaki Dilruba'ya kıymıştı... Kahreden detaylar ortaya çıktı!
        23 yaşındaki Dilruba'ya kıymıştı... Kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Edanur 11 yaşındaydı... Kahreden haber!
        Edanur 11 yaşındaydı... Kahreden haber!
        Şampiyon, Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak
        Şampiyon, Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        Hamile olduğunu Cannes'da açıkladı
        Hamile olduğunu Cannes'da açıkladı
        74 kadın kurtarıldı! 21 kişi tutuklandı! Konya'da 'masaj' operasyonu!
        74 kadın kurtarıldı! 21 kişi tutuklandı! Konya'da 'masaj' operasyonu!
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Manipülasyon soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı
        Manipülasyon soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı
        Zorbalığın böylesi! Gasp ve tehdit kamerada!
        Zorbalığın böylesi! Gasp ve tehdit kamerada!
        Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!
        Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        ‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi
        ‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi
        Kadın veli, erkek veliyi bıçakladı! İddia: Akran zorbalığı!
        Kadın veli, erkek veliyi bıçakladı! İddia: Akran zorbalığı!
        İdil Bilgen, çeyrek finale kaldı
        İdil Bilgen, çeyrek finale kaldı
        2 ilde şarampol faciası: 4 ölü, 5 yaralı!
        2 ilde şarampol faciası: 4 ölü, 5 yaralı!
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Cannes'ın alçak sesli protestoları

        Benzer Haberler

        Mersin'de "Türkiye Sohbetleri" toplantısı düzenlendi
        Mersin'de "Türkiye Sohbetleri" toplantısı düzenlendi
        Mersin'de "Deniz Kaplumbağaları Çalıştayı" düzenlendi
        Mersin'de "Deniz Kaplumbağaları Çalıştayı" düzenlendi
        Mersin'de 125 bin makaron ele geçirildi
        Mersin'de 125 bin makaron ele geçirildi
        Mersin'de sulama kanalına düşen kişi kurtarıldı
        Mersin'de sulama kanalına düşen kişi kurtarıldı
        Mersin'de 9 kilo 442 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Mersin'de 9 kilo 442 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Sulama kanalına düştü, itfaiye kurtardı
        Sulama kanalına düştü, itfaiye kurtardı