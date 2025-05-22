Mersin'de bir iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesindeki bir işletmeye 22 Mayıs'ta motosikletli 2 şüpheli tarafından silahla ateş açılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri 5 adrese düzenlediği operasyonda, olayla bağlantılı oldukları iddiasıyla 8 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Mersin'de bir iş yerine silahla ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

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