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        Mersin'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

        Mersin'in Anamur ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 13:41 Güncelleme: 29.07.2025 - 13:41
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        Mersin'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı
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        Mersin'in Anamur ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Yalıevleri Mahallesi Şehit Piyade Ahmet Tor Caddesi'ndeki bir restoranın bahçesinde çıkan silahlı kavgada Özcan Çam'ın (20) öldürülmesine ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, şüpheliler A.Ç, A.T. ve O.O.N. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Firari şüpheli M.N'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        - Olay

        Yalıevleri Mahallesi Şehit Piyade Ahmet Tor Caddesi'ndeki bir restoranın bahçesinde dün A.Ç. (26), A.T. (19) ve M.N. (30) ile Özcan Çam arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüştü.

        M.N. tarafından tabancayla vurulan Çam, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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