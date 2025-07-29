Mersin'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

M.N. tarafından tabancayla vurulan Çam, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Yalıevleri Mahallesi Şehit Piyade Ahmet Tor Caddesi'ndeki bir restoranın bahçesinde dün A.Ç. (26), A.T. (19) ve M.N. (30) ile Özcan Çam arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüştü.

Bu kapsamda, şüpheliler A.Ç, A.T. ve O.O.N. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.