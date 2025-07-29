Mersin'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı
Mersin'in Anamur ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Mersin'in Anamur ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Yalıevleri Mahallesi Şehit Piyade Ahmet Tor Caddesi'ndeki bir restoranın bahçesinde çıkan silahlı kavgada Özcan Çam'ın (20) öldürülmesine ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, şüpheliler A.Ç, A.T. ve O.O.N. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Firari şüpheli M.N'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
- Olay
Yalıevleri Mahallesi Şehit Piyade Ahmet Tor Caddesi'ndeki bir restoranın bahçesinde dün A.Ç. (26), A.T. (19) ve M.N. (30) ile Özcan Çam arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüştü.
M.N. tarafından tabancayla vurulan Çam, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
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