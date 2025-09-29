Mersin'de iş yerini kurşunlayıp patenle kaçan zanlı tutuklandı

Bahçelievler Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katındaki dikim atölyesine tabancayla ateş açılmış, adres ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlatmıştı. İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, yüzünü kıyafetle kapatan sırt çantalı şüphelinin, iş yerini kurşunladıktan sonra paten sürerek kaçması yer almıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.