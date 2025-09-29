Habertürk
        Mersin Haberleri

        Mersin'de iş yerini kurşunlayıp patenle kaçan zanlı tutuklandı

        Mersin'de kıyafetle yüzünü kapatıp dikim atölyesine tabancayla ateş ettikten sonra paten sürerek kaçan zanlı tutuklandı.

        29.09.2025 - 15:25
        Mersin'de iş yerini kurşunlayıp patenle kaçan zanlı tutuklandı
        Mersin'de kıyafetle yüzünü kapatıp dikim atölyesine tabancayla ateş ettikten sonra paten sürerek kaçan zanlı tutuklandı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Yenişehir ilçesinde 28 Eylül'de bir apartmanın bodrum katındaki dikim atölyesine tabancayla ateş açılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        İş yerini kurşunladıktan sonra paten sürerek bölgeden uzaklaşan sırt çantalı zanlının M.N. olduğu belirlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Bahçelievler Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katındaki dikim atölyesine tabancayla ateş açılmış, adres ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlatmıştı. İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, yüzünü kıyafetle kapatan sırt çantalı şüphelinin, iş yerini kurşunladıktan sonra paten sürerek kaçması yer almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

