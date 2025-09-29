Mersin'de hastaneye götürülürken trafik kazasında ölen kişinin cenazesi defnedildi

Dağlı Mahallesi'nde ceviz toplamak için ağaca çıkan Yusuf Günar, elektrik teline temas etmesi nedeniyle akıma kapılıp yere düşmüştü. Günar'ı hastaneye götürmek için yola çıkan nişanlısı İkbal Yıldırım'ın kullandığı 33 E 9960 plakalı otomobil, Tabiye Mahallesi'nde Burak H. idaresindeki 33 AUU 204 plakalı motosikletle çarpışmış, otomobilin sulama kanalına devrildiği kazada Günar, Yıldırım ve Burak H. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Günar, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirmişti.

Cenaze namazına Günar'ın ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

