        Mersin Haberleri

        Mersin'de hastaneye götürülürken trafik kazasında ölen kişinin cenazesi defnedildi

        Mersin'in Erdemli ilçesinde elektrik akımına kapılıp ağaçtan düşmesi nedeniyle hastaneye götürülürken trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 21:21 Güncelleme: 29.09.2025 - 21:21
        Mersin'de hastaneye götürülürken trafik kazasında ölen kişinin cenazesi defnedildi
        Mersin'in Erdemli ilçesinde elektrik akımına kapılıp ağaçtan düşmesi nedeniyle hastaneye götürülürken trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi.

        Tabiye Mahallesi'nde dün kendisini hastaneye yetiştirmeye çalışan nişanlısı İkbal Yıldırım'ın kullandığı otomobilin, motosikletle çarpıştığı kaza sonucu yaşamını yitiren 26 yaşındaki Yusuf Günar'ın cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Günar'ın naaşı, Kösbucağı Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığı'na götürüldü.

        Kılınan namazın ardından arkadaşlarının omuzladığı Günar'ın cenazesi, dualarla toprağa verildi.

        Cenaze namazına Günar'ın ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

        Kazada yaralanan Yıldırım ve motosiklet sürücüsü Burak H'nin hastanedeki tedavileri sürüyor.

        - Hastane yolunda kaza yapmışlardı

        Dağlı Mahallesi'nde ceviz toplamak için ağaca çıkan Yusuf Günar, elektrik teline temas etmesi nedeniyle akıma kapılıp yere düşmüştü. Günar'ı hastaneye götürmek için yola çıkan nişanlısı İkbal Yıldırım'ın kullandığı 33 E 9960 plakalı otomobil, Tabiye Mahallesi'nde Burak H. idaresindeki 33 AUU 204 plakalı motosikletle çarpışmış, otomobilin sulama kanalına devrildiği kazada Günar, Yıldırım ve Burak H. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Günar, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirmişti.

