        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin Büyükşehir Belediyesinden sahilde sergilenen uçağın sökülmesine ilişkin açıklama:

        Mersin Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllardır Kültür Park sahilinde sergilenen savaş uçağının, korozyona uğraması ve düşme ihtimali bulunması nedeniyle kaldırıldığını bildirdi.

        Giriş: 30.09.2025 - 17:08 Güncelleme: 30.09.2025 - 17:08
        Mersin Büyükşehir Belediyesinden sahilde sergilenen uçağın sökülmesine ilişkin açıklama:
        Mersin Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllardır Kültür Park sahilinde sergilenen savaş uçağının, korozyona uğraması ve düşme ihtimali bulunması nedeniyle kaldırıldığını bildirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanlığınca 1995 yılında Mersin Büyükşehir Belediyesine hibe edilen savaş uçağının, vatandaşların hafızasında simge olarak yer edindiği belirtildi.

        Anıt uçağın, yıllar içinde deniz havası, tuz ve rüzgarın etkisiyle aşındığına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Yapılan incelemelerde, korozyonun ilerlemesi nedeniyle uçağın düşme ihtimali bulunduğu tespit edildi. Bu durumun can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmesi üzerine, Milli Savunma Bakanlığı tarafından uçağın kaldırılmasına karar verildi. Söküm işlemleri Milli Savunma Bakanlığı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi işbirliğinde yürütülen uçak, Makine ve Kimya Endüstri Anonim Şirketine teslim edilecek."

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Proje Birim Şefi Şeniz İşcan Ateş, deniz kenarındaki uçakta metal yorgunluğu başladığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımız tarafından da çok sevilen bu uçağın hepimizde çok büyük bir manevi değeri var ancak artık sahilde sergilenmesi can ve mal güvenliği açısından uygun değil. Bu alan Büyükşehir Belediyemiz tarafından, yine anlam bulabileceği bir amaçla hizmet etmeye devam edecek."

        Mersin'de uzun yıllardır sergilendiği Kültür Park sahilinin simgesi olan "CF-104 Starfighter" tipi bombardıman uçağı, korozyona uğraması nedeniyle dün sökülmüştü.

