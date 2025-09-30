Mersin'de 1 kişinin otomobilde ölü bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde 1 kişinin otomobilde ölü bulunmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül'de Bağlar Mahallesi 422 Sokak'ta Abdullah Gürsoy'un (26) park halindeki otomobilde ölü bulunmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler soruşturma kapsamında olay günü Gürsoy ile aynı araçta bulunduklarını tespit ettikleri M.Ç. (22) ile T.Y'yi (24) gözaltına aldı.
M.Ç'nin ifadesinde, T.Y'nin Gürsoy'a üzerine kusması nedeniyle elindeki araç anahtarıyla yumruk attığını ve düşerek kafasını yere çarpan maktulü T.Y. ile araca taşıdıktan sonra eve gittiklerini söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
