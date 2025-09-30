Mersin'de 1 kişinin otomobilde ölü bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

M.Ç'nin ifadesinde, T.Y'nin Gürsoy'a üzerine kusması nedeniyle elindeki araç anahtarıyla yumruk attığını ve düşerek kafasını yere çarpan maktulü T.Y. ile araca taşıdıktan sonra eve gittiklerini söylediği öğrenildi.

Ekipler soruşturma kapsamında olay günü Gürsoy ile aynı araçta bulunduklarını tespit ettikleri M.Ç. (22) ile T.Y'yi (24) gözaltına aldı.

