        Mersin Haberleri

        Mersin'de 1 kişinin otomobilde ölü bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde 1 kişinin otomobilde ölü bulunmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 14:44 Güncelleme: 30.09.2025 - 14:44
        Mersin'de 1 kişinin otomobilde ölü bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
        Mersin'in Tarsus ilçesinde 1 kişinin otomobilde ölü bulunmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül'de Bağlar Mahallesi 422 Sokak'ta Abdullah Gürsoy'un (26) park halindeki otomobilde ölü bulunmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler soruşturma kapsamında olay günü Gürsoy ile aynı araçta bulunduklarını tespit ettikleri M.Ç. (22) ile T.Y'yi (24) gözaltına aldı.

        M.Ç'nin ifadesinde, T.Y'nin Gürsoy'a üzerine kusması nedeniyle elindeki araç anahtarıyla yumruk attığını ve düşerek kafasını yere çarpan maktulü T.Y. ile araca taşıdıktan sonra eve gittiklerini söylediği öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

