Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        GÜNCELLEME - Mersin'de bir kişinin öldüğü asansör kazasıyla ilgili 4 zanlı tutuklandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde apartmanda düşen asansördeki kadının hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 16:09 Güncelleme: 03.10.2025 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Mersin'de bir kişinin öldüğü asansör kazasıyla ilgili 4 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Tarsus ilçesinde apartmanda düşen asansördeki kadının hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Altaylılar Mahallesi 269 Sokak'taki 11 katlı apartmanda 30 Eylül'de asansörün -1. kata düşmesi sonucu bir çocuk annesi Pelin Yaşot Kıyga'nın (33) yaşamını yitirdiği olayla ilgili Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında bir önceki asansör firmasının yetkilisinin yakalanmasıyla gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

        Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Tarsus ilçesinde 30 Eylül'de apartmanın 7. katındaki dairede yaşayan Pelin Yaşot Kıyga'nın bindiği asansör, 2. kata geldiği sırada henüz belirlenmeyen nedenle arızalandıktan sonra -1. kata düşmüştü. Ekiplerin çalışması sonucu asansörden çıkarılan Kıyga, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı. Eşini kabinden kurtarmaya çalışan Gökhan Kıyga da ayağından yaralanmıştı.

        Tarsus Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Asansör kabin ağırlığının beton bloklarının, asansör kabininin üstüne doğru ivmelenerek kabin ile birlikte zemine düşmesi sonucu ağır yaralanan vatandaşımız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiştir. Yaşanan üzücü olayla ilgili başlatılan adli ve idari tahkikat kapsamlı şekilde devam etmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

        Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında asansör firmasının yetkilisi, asansörün denetimini yapan personel ile apartman yöneticisi gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump: Hamas 6 Ekim'e kadar evet demeli
        Trump: Hamas 6 Ekim'e kadar evet demeli
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        3 yıla kadar hapsi istendi
        3 yıla kadar hapsi istendi
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Rize'nin altın seçimi
        Rize'nin altın seçimi

        Benzer Haberler

        Mersin'de "Gazze Halkı ve Küresel Sumud Filosu'na Destek Buluşması" yapıldı...
        Mersin'de "Gazze Halkı ve Küresel Sumud Filosu'na Destek Buluşması" yapıldı...
        Otomobilde ölü bulunmuştu; 2 arkadaşı tutuklandı
        Otomobilde ölü bulunmuştu; 2 arkadaşı tutuklandı
        Mersin'de 1 kişinin öldüğü asansör kazasıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanl...
        Mersin'de 1 kişinin öldüğü asansör kazasıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanl...
        Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Şener, öğrencilerle bul...
        Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Şener, öğrencilerle bul...
        Pelin'in öldüğü asansör kazasına ilişkin 4 şüpheli adliyede
        Pelin'in öldüğü asansör kazasına ilişkin 4 şüpheli adliyede
        Anamur'da muhtarlar toplantısı yapıldı
        Anamur'da muhtarlar toplantısı yapıldı