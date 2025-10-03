GÜNCELLEME - Mersin'de bir kişinin öldüğü asansör kazasıyla ilgili 4 zanlı tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde apartmanda düşen asansördeki kadının hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Altaylılar Mahallesi 269 Sokak'taki 11 katlı apartmanda 30 Eylül'de asansörün -1. kata düşmesi sonucu bir çocuk annesi Pelin Yaşot Kıyga'nın (33) yaşamını yitirdiği olayla ilgili Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında bir önceki asansör firmasının yetkilisinin yakalanmasıyla gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Tarsus ilçesinde 30 Eylül'de apartmanın 7. katındaki dairede yaşayan Pelin Yaşot Kıyga'nın bindiği asansör, 2. kata geldiği sırada henüz belirlenmeyen nedenle arızalandıktan sonra -1. kata düşmüştü. Ekiplerin çalışması sonucu asansörden çıkarılan Kıyga, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı. Eşini kabinden kurtarmaya çalışan Gökhan Kıyga da ayağından yaralanmıştı.