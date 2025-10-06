Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Anamur'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Mersin'in Anamur ilçesinde 4 bin 127 sentetik ecza hapı ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 10:10 Güncelleme: 06.10.2025 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anamur'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Anamur ilçesinde 4 bin 127 sentetik ecza hapı ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında dün polis ekiplerince yakalanan S.K'nin (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Polis ekiplerince 4 bin 127 sentetik ecza hapı ele geçirilen taksideki S.K. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        Feci kaza: 5 işçi öldü! Çok sayıda yaralı var!
        Feci kaza: 5 işçi öldü! Çok sayıda yaralı var!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu anlar!
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu anlar!
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Sendikalar kan kaybediyor
        Sendikalar kan kaybediyor
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Ertuğrul Doğan, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Ertuğrul Doğan, HT Spor'da tek tek açıkladı!

        Benzer Haberler

        Mersin'de 4 yıl önce gömülen Fin balinasının iskeleti topraktan çıkarılıyor
        Mersin'de 4 yıl önce gömülen Fin balinasının iskeleti topraktan çıkarılıyor
        Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 14 yaralı
        Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 14 yaralı
        Mersin'de şarampole devrilen işçi servisindeki 5 kişi öldü, 14 kişi yaralan...
        Mersin'de şarampole devrilen işçi servisindeki 5 kişi öldü, 14 kişi yaralan...
        Mersin'in Akdeniz ilçesinde 2 mahallenin yolları yenileniyor
        Mersin'in Akdeniz ilçesinde 2 mahallenin yolları yenileniyor
        Kapasitesi artırılan Mersin Limanı'nın yeni terminaline 400 metrelik gemi y...
        Kapasitesi artırılan Mersin Limanı'nın yeni terminaline 400 metrelik gemi y...
        Mersin'de 2. Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali 10 Ekim'de başlayacak
        Mersin'de 2. Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali 10 Ekim'de başlayacak