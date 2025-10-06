Anamur'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Mersin'in Anamur ilçesinde 4 bin 127 sentetik ecza hapı ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında dün polis ekiplerince yakalanan S.K'nin (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Polis ekiplerince 4 bin 127 sentetik ecza hapı ele geçirilen taksideki S.K. gözaltına alınmıştı.
