GÜNCELLEME 2 - Mersin'de şarampole yuvarlanan işçi servisindeki 4 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 14 kişi yaralandı.

Domates hasadı yapmak için Avgadı Yaylası'na giden işçileri taşıyan Cemal K. (29) idaresindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs, Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkisinde şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtaki Suzan Uğuz, Mustafa Üstün, Şerife Karakuş ve Münevver Anamurlu'nun yaşamını yitirdiğini tespit eden ekipler, yaralanan 14 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan 6'sının sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Öte yandan, tedavisi Erdemli Devlet Hastanesi'nde devam eden şoför Cemal K.'nın sürücü belgesinin olmadığı ve daha önce bu nedenle hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

- "Son derece üzücü bir kaza"

Vali Atilla Toros, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, kaza yerinde inceleme yaptı.