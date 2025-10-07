Habertürk
    Takipde Kalın!
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Mersin'de şarampole yuvarlanan işçi servisindeki 4 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 11:13 Güncelleme: 07.10.2025 - 11:13
        GÜNCELLEME 2 - Mersin'de şarampole yuvarlanan işçi servisindeki 4 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
        Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 14 kişi yaralandı.

        Domates hasadı yapmak için Avgadı Yaylası'na giden işçileri taşıyan Cemal K. (29) idaresindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs, Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkisinde şarampole yuvarlandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçtaki Suzan Uğuz, Mustafa Üstün, Şerife Karakuş ve Münevver Anamurlu'nun yaşamını yitirdiğini tespit eden ekipler, yaralanan 14 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.

        Yaralılardan 6'sının sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Öte yandan, tedavisi Erdemli Devlet Hastanesi'nde devam eden şoför Cemal K.'nın sürücü belgesinin olmadığı ve daha önce bu nedenle hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

        - "Son derece üzücü bir kaza"

        Vali Atilla Toros, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, kaza yerinde inceleme yaptı.

        Toros, incelemesinin ardından gazetecilere, kazanın sabah saat 06.40'ta meydana geldiğini söyledi.

        Üzüntülü olduklarını vurgulayan Toros, şunları kaydetti:

        "Tarım işçilerimizi, vatandaşlarımızı taşıyan minibüs, yaklaşık 10 metrelik mesafeden aşağıya yuvarlandı. Maalesef 4 vatandaşımız olay yerinde vefat etti, 14 vatandaşımız da hastanelerimize sevk edildi. Onların durumlarını da yakından takip ediyoruz. Erdemli'mizin, Mersin'imizin, hepimizin başı sağ olsun. Bizim açımızdan da son derece üzücü bir kaza. Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kalanlara sabır, yaralılara da acil şifalar diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

