Mersin'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Mersin'in Anamur ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Mersin'in Anamur ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Bozdoğan Mahallesi'nde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 23 ADJ 632 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Erol Kanmaz'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Kanmaz, kaldırıldığı Anamur Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.