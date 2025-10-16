Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de eczane çalışanını sopayla darbeden zanlı gözaltına alındı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde babasıyla tartışan eczane çalışanını sopayla darbeden şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 16:08 Güncelleme: 16.10.2025 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de eczane çalışanını sopayla darbeden zanlı gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Erdemli ilçesinde babasıyla tartışan eczane çalışanını sopayla darbeden şüpheli gözaltına alındı.

        Merkez Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki eczanede çalışan Arif Fidan, dün ilaç almaya gelen kişiyle tartışma yaşadı.

        Tartışma nedeniyle sabah saatlerinde eczaneye giden müşterinin oğlu İ.T, yanındaki sopayla Fidan'a saldırdı.

        Kavgayı fark eden çevredeki vatandaşlar, elinde "kelebek" diye tabir edilen bıçak da olan şüpheliyi uzaklaştırdı.

        Kendisini tabureyle korumaya çalışan ve başından yaralanan Fidan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavisinin ardından polis merkezine giden Fidan, İ.T'den şikayetçi oldu.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eczanenin güvenlik kamerasınca kaydedilen saldırıyı gerçekleştiren zanlıyı gözaltına aldı.

        - Eczacı Odasından saldırıya tepki

        Mersin Eczacı Odası Başkanı Aliye Akgül Aydın ve beraberindeki eczacılar, iş yerinin önünde basın açıklaması yaptı.

        Saldırıya tepki gösteren Aydın, şöyle konuştu:

        "Bir hekimin hastasına eş değer ilaç hakkında yanlış yönlendirmede bulunması sonucu, eczane çalışanımıza fiziksel saldırı gerçekleşmiştir. Sağlıkta şiddetin durdurulması için mücadele ederken, meslektaşımıza yönelik böyle bir saldırının yaşanması kabul edilemez. Eczanelerimize yönelen bu tür sorumsuz davranışlar mesleğimizin onuruna, halk sağlığına ve sağlık hizmetinin bütünlüğüne saldırıdır."

        Arif Fidan da olaya ilişkin şunları anlattı:

        "Dün bir vatandaş eczanemize geldi, reçetesi eylül ayına aitti. İlaçlarını kontrol ederken bana argo kelimeler kullandı. Ben de kendisini dışarı çıkardım. Bugün sabah o kişinin oğlu geldi ve bir anda saldırmaya başladı. Elinde bıçak vardı ama açılmayınca sopayla vurdu. Eğer bıçak açılsaydı çok daha kötü olabilirdi. Şikayetçi oldum. Umarım bir daha böyle bir olay yaşanmaz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Patronu için suç duyurusu
        Patronu için suç duyurusu
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        Konutta dolar bazlı yükseliş
        Konutta dolar bazlı yükseliş

        Benzer Haberler

        Eczacı teknisyeni sopayla darbedildi
        Eczacı teknisyeni sopayla darbedildi
        Anamur Kaymakamı Duru kadın üreticilerle buluştu
        Anamur Kaymakamı Duru kadın üreticilerle buluştu
        Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz muhtarlar ve din görevlileriyle buluşt...
        Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz muhtarlar ve din görevlileriyle buluşt...
        Anamur'da kadın çiftçilere yönelik etkinlik yapıldı
        Anamur'da kadın çiftçilere yönelik etkinlik yapıldı
        Mersin'de topraktan çıkarılan balina iskeleti birleştirilip sergileneceği g...
        Mersin'de topraktan çıkarılan balina iskeleti birleştirilip sergileneceği g...
        Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner esnafla bir araya geldi
        Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner esnafla bir araya geldi