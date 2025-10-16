Mersin'de eczane çalışanını sopayla darbeden zanlı gözaltına alındı

Mersin'in Erdemli ilçesinde babasıyla tartışan eczane çalışanını sopayla darbeden şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki eczanede çalışan Arif Fidan, dün ilaç almaya gelen kişiyle tartışma yaşadı.

Tartışma nedeniyle sabah saatlerinde eczaneye giden müşterinin oğlu İ.T, yanındaki sopayla Fidan'a saldırdı.

Kavgayı fark eden çevredeki vatandaşlar, elinde "kelebek" diye tabir edilen bıçak da olan şüpheliyi uzaklaştırdı.

Kendisini tabureyle korumaya çalışan ve başından yaralanan Fidan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisinin ardından polis merkezine giden Fidan, İ.T'den şikayetçi oldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eczanenin güvenlik kamerasınca kaydedilen saldırıyı gerçekleştiren zanlıyı gözaltına aldı.

- Eczacı Odasından saldırıya tepki

Mersin Eczacı Odası Başkanı Aliye Akgül Aydın ve beraberindeki eczacılar, iş yerinin önünde basın açıklaması yaptı.

Saldırıya tepki gösteren Aydın, şöyle konuştu:

"Bir hekimin hastasına eş değer ilaç hakkında yanlış yönlendirmede bulunması sonucu, eczane çalışanımıza fiziksel saldırı gerçekleşmiştir. Sağlıkta şiddetin durdurulması için mücadele ederken, meslektaşımıza yönelik böyle bir saldırının yaşanması kabul edilemez. Eczanelerimize yönelen bu tür sorumsuz davranışlar mesleğimizin onuruna, halk sağlığına ve sağlık hizmetinin bütünlüğüne saldırıdır."

Arif Fidan da olaya ilişkin şunları anlattı:

"Dün bir vatandaş eczanemize geldi, reçetesi eylül ayına aitti. İlaçlarını kontrol ederken bana argo kelimeler kullandı. Ben de kendisini dışarı çıkardım. Bugün sabah o kişinin oğlu geldi ve bir anda saldırmaya başladı. Elinde bıçak vardı ama açılmayınca sopayla vurdu. Eğer bıçak açılsaydı çok daha kötü olabilirdi. Şikayetçi oldum. Umarım bir daha böyle bir olay yaşanmaz."