        Mersin Haberleri

        Mersin'deki Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları'nda ilk gün sona erdi

        Mersin'de organize edilen Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları'nda ilk eleme müsabakaları tamamlandı.

        Giriş: 21.10.2025 - 11:50 Güncelleme: 21.10.2025 - 11:50
        Mersin'deki Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları'nda ilk gün sona erdi
        Mersin'de organize edilen Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları'nda ilk eleme müsabakaları tamamlandı.

        Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Dünya Bedensel Engelliler Federasyonu iş birliğinde düzenlenen organizasyonun ilk gününde para plaj voleybolu, air badminton, ayak voleybolu ve yelken branşlarındaki eleme müsabakaları yapıldı.

        Mersin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin desteklediği oyunlar, Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki 5 noktada gerçekleştirildi.

        Su, açık hava ve plaj temelli disiplinleri aynı programda buluşturan organizasyon, heyecan ve mücadele dolu anlara sahne oldu.

        Organizasyon yarın para plaj voleybolu, air badminton, ayak voleybolu ve yelken branşlarındaki müsabakalarla devam edecek.

        - "Bu oyunlar uluslararası komitenin 5 yıllık rüyasıydı"

        Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Genel Koordinatörü Serkan Baltacı, gazetecilere, dünyada ilk kez düzenlenen oyunlara ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Mersin sahillerinde 6 branşta müsabakaların aynı anda yapıldığı çok güzel bir etkinliğin gerçekleştiğini vurgulayan Baltacı, şöyle konuştu:

        "Bu oyunlar uluslararası komitenin 5 yıllık rüyasıydı. Bu rüyayı bizimle gerçekleştirdikleri için çok mutlular. Biz de aynı şekilde çok mutluyuz. Çok heyecanlıyız. Dün organizasyonun açılış törenini yaptık. Herkes çok mutlu. Açılış öncesinde kafile başkanlarıyla toplantı yaptık. 'Şikayetleriniz ya da eksikleriniz varsa onları giderelim.' dedik. Hiç soru gelmeyen, tek tük hatırladığım nadir organizasyonlar biriydi. Demek ki 'Her şey yolunda.' diyoruz. Etrafımızda da herkes gülüyor. Mersin, bu organizasyonu yapmak için dünyadaki en müsait yerlerden biri. Harika bir organizasyon geçiriyoruz. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun."

        - Oyunlara 26 ülkeden 400 sporcu katılıyor

        Mersin'in ev sahipliğindeki Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları'nda 26 ülkeden 400 sporcu mücadele ediyor.

        Türkiye'den 57 sporcunun ter döktüğü organizasyonda modern pentatlon ve halter branşları müsabakaları, 23 Ekim'de başlayacak.

        Dünyada ilk kez düzenlenen oyunların görme engelliler halter branşı da 1-3 Kasım'da IBSA Halter Dünya Şampiyonası olarak gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

