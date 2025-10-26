Mersin'de otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Mersin'in Anamur ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Mersin'in Anamur ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaşdişlen Mahallesi'nde, plakaları henüz öğrenilemeyen A.A. (78) yönetimindeki otomobil ile A.E. (55) idaresindeki motosiklet çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile arkasındaki kişi yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü A.E. ve arkasındaki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
A.E, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Diğer yaralının Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.