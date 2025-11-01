Bozyazı Devlet Hastanesi ek hizmet binasının inşaatı sürüyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozyazı Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Hakan Can, ek binayla bölgedeki hasta yoğunluğunun önemli ölçüde azalması ve vatandaşlara daha etkin sağlık hizmeti sunulmasını hedeflediklerini belirtti.​​​​​​​

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, artan hasta talebinin karşılanması amacıyla başlanılan ek bina inşaatı sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.