Mersin'de midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 4'e çıktı

Mersin'in Gülnar ilçesinde 29 Ekim'de tarım işçilerini taşıyan Avni Altınyazar idaresindeki 33 KEZ 10 plakalı midibüs ile Mustafa Cin'in kullandığı 33 ACS 612 plakalı otomobil, Demirözü Mahallesi'nde çarpışmış, kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı.

Demirözü Mahallesi'nde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpıştığı ve 3 kişinin öldüğü kazada yaralananlardan Mustafa Kılıç, tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

