        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de bir kadının öldüğü asansör kazasına ilişkin 4 sanık hakim karşısında

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çocuk annesi Pelin Yaşot Kıyga'nın (33) hayatını kaybettiği asansör kazasına ilişkin tutuklu 4 sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 19:16 Güncelleme: 17.11.2025 - 19:16
        Mersin'de bir kadının öldüğü asansör kazasına ilişkin 4 sanık hakim karşısında
        Tarsus 10. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Altaylılar Mahallesi 269. Sokak'taki 11 katlı apartmanda 30 Eylül'de asansörün -1. kata düşmesi sonucu bir çocuk annesi Kıyga'nın yaşamını yitirdiği olaya ilişkin tutuklu sanıklar binanın asansör firması yetkilisi M.K, asansör firması personeli M.A, bir önceki asansör firması yetkilisi S.S. ve apartman yöneticisi F.M.C. katıldı.

        Gizlilik kararı nedeniyle basın mensuplarının alınmadığı duruşmada söz verilen sanıklar, savunma yaptı.

        Avukatları da dinleyen mahkeme hakimi, sanıklardan S.S'nin adli kontrol tedbiriyle tahliyesine, diğer sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

        - Asansör firması ve bina yönetiminden sorumlu firma kusurlu bulunmuştu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde 30 Eylül'de apartmanın 7. katındaki dairede yaşayan bir çocuk annesi Pelin Yaşot Kıyga'nın bindiği asansör, 2. kata geldiği sırada arızalandıktan sonra -1. kata düşmüştü. Ekiplerin çalışması sonucu asansörden çıkarılan Kıyga, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı. Eşini kabinden kurtarmaya çalışan Gökhan Kıyga da ayağından yaralanmıştı.

        Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, asansör firmasının yetkilisi M.K, asansör firması personeli M.A, bir önceki asansör firması yetkilisi S.S. ve apartman yöneticisi F.M.C. tutuklanmıştı.

        Kazaya ilişkin bilirkişi heyeti tarafından binada yapılan incelemenin ardından hazırlanan raporda, son periyodik bakımdan sonra asansöre "can ve mal güvenliği açısından hafif kusurlu seviyede" olduğunu gösteren "mavi etiket" yapıştırıldığı belirtilmişti.

        Asansör firması ve bina yönetiminden sorumlu firmanın kusurlu bulunduğu raporda, kazanın ağırlığı dengeleyen blokların kabinin üzerine düşerek delmesi sonucu meydana geldiği, olayın kasıt unsuru olmamakla birlikte alınabilecek tedbirlerle önlenebilir nitelikte bir kaza olduğu kanaatine varıldığı bilgisine yer verilmişti.

        Başsavcılıkça yürütülen soruşturma sonunda 4 sanık hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Tarsus 10. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

