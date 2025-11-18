Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        GÜNCELLEME - Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 40 şüpheli yakalandı

        Mersin merkezli 9 ilde yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirinin aklanmasına ilişkin operasyonda 4'ü hakem 40 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 15:30 Güncelleme: 18.11.2025 - 15:30
        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, Başsavcılık ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı bahisle mücadeleye yönelik çalışma başlatıldı.

        Çalışma kapsamında bir lojistik şirket sahibi ve yakınlarının hesaplarında yapılan incelemelerde, yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirinin izinin kaybettirilmesi için kripto hesaplarına ait soğuk cüzdanların kullanıldığı belirlendi.

        Zanlıların, İran, Irak ve Dubai'nin yanı sıra Mersin'de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla "hawala" olarak bilinen sistemle kayıtsız para alışverişi yaptıkları, daha sonra yaklaşık 3 milyar 700 milyon lirayı yurt dışındaki şirketlere gönderdikleri tespit edildi.

        Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynayanların para gönderdiği 801 kişinin hesapları incelendi.

        İnceleme sonucunda, 4 klasman hakeminin yönettiği maçlara yakın tarihlerde haklarında yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarından soruşturma başlatılan ve "kartçı" diye tabir edilen şüphelilerden, bu hakemlere 1 milyon 300 bin lira para girişi olduğu saptandı.

        Ayrıca 2020-2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin 678 lira işlem hacimleri olduğu belirlenen 4 hakem hakkında "Görevi kötüye kullanma ve 6222 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

        Jandarma ekiplerince Mersin, Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında 4 hakemin de olduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.

        Öte yandan soruşturmaya konu şirketlere, şirket ve şirket sahiplerinin hesaplarındaki paralara, taşınır ve taşınmaz mallara, operasyonda ele geçirilen 1 milyon 441 bin avro, 630 bin dolar, 5 milyon 183 bin lira, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdan kripto varlıklarına el konuldu.

        

