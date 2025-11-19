Mersin'de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri 2. Tur Operatörleri Forumu başladı
Mersin'de organize edilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ülkeleri 2. Tur Operatörleri Forumu başladı.
Vali Atilla Toros, Akdeniz ilçesindeki bir otelde düzenlenen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Mersin'in kültürel değerleri ve tarihi mekanlarıyla öne çıktığını söyledi.
Kentin, turizmin en önde gelen destinasyonlarından biri olmaya hak ettiğini dile getiren Toros, "Bu güçlü turizm potansiyelini harekete geçirecek imkanlara sahibiz. 20 bine yakın oda, 40 binden fazla yatak kapasiteli 600'ü aşkın tesisiyle Akdeniz çanağının en dikkati çekici merkezlerinden birisiyiz." dedi.
Toros, geçen yıl hizmete giren Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın, kentin turizm sektöründeki gücünü pekiştiren stratejik bir adım olduğunu belirtti.
- "Turizmle ilgili akla gelebilecek tüm alanlarda Mersin çok güçlü"
EİT Ülkeleri 2. Tur Operatörleri Forumu'nun, Mersin'e katkılar sağlamasını beklediklerini ifade eden Vali Toros, şöyle konuştu:
"Bütün kamu kurum kuruluşlarımız, yerel yönetimler, özel sektör ve turizm alanındaki paydaşlarımızla, sağlık turizminden inanç turizmine kadar bütün alanlarda üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Çok güçlü bir potansiyele sahibiz. Bu potansiyeli değerlendirmenizi istiyoruz. Burada her adımda, yapacağınız her hamlede Mersin'in desteğini yanınızda hissedeceksiniz. Turizmin Mersin'de hak ettiği yere ulaşması konusunda kararlıyız."
EİT Sekretaryası Turizmden Sorumlu Direktör Vekili Hasan Tufan da forumda ortak çoklu ülke tur paketleri için işbirliklerini güçlendirmeyi ve yeni fırsatları keşfetmeyi amaçladıklarını söyledi.
Organizasyonda EİT Turizm Ajansları Federasyonu gibi yeni kurumsal mekanizmaları gündemi getirmeyi hedeflediklerini anlatan Tufan, Mersin'deki yerel paydaşlarla yapılacak görüşmelerin yeni işbirlikleri açısından verimli geçmesini beklediklerini sözlerine ekledi.
Foruma Türkiye, Azerbaycan, İran, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Rusya'dan yaklaşık 50 tur operatörü, seyahat acentesi ve turizm işletmesi yöneticisi katıldı.
Tur operatörleri ve yerel turizm paydaşları arasında ikili görüşme fırsatlarının tanındığı, çeşitli sunumlar ve panellerin düzenlendiği organizasyon, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde devam edecek.
