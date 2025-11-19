Mersin'de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri 2. Tur Operatörleri Forumu başladı

Mersin'de organize edilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ülkeleri 2. Tur Operatörleri Forumu başladı.

Vali Atilla Toros, Akdeniz ilçesindeki bir otelde düzenlenen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Mersin'in kültürel değerleri ve tarihi mekanlarıyla öne çıktığını söyledi.

Kentin, turizmin en önde gelen destinasyonlarından biri olmaya hak ettiğini dile getiren Toros, "Bu güçlü turizm potansiyelini harekete geçirecek imkanlara sahibiz. 20 bine yakın oda, 40 binden fazla yatak kapasiteli 600'ü aşkın tesisiyle Akdeniz çanağının en dikkati çekici merkezlerinden birisiyiz." dedi.

Toros, geçen yıl hizmete giren Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın, kentin turizm sektöründeki gücünü pekiştiren stratejik bir adım olduğunu belirtti.

- "Turizmle ilgili akla gelebilecek tüm alanlarda Mersin çok güçlü"

EİT Ülkeleri 2. Tur Operatörleri Forumu'nun, Mersin'e katkılar sağlamasını beklediklerini ifade eden Vali Toros, şöyle konuştu:

"Bütün kamu kurum kuruluşlarımız, yerel yönetimler, özel sektör ve turizm alanındaki paydaşlarımızla, sağlık turizminden inanç turizmine kadar bütün alanlarda üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Çok güçlü bir potansiyele sahibiz. Bu potansiyeli değerlendirmenizi istiyoruz. Burada her adımda, yapacağınız her hamlede Mersin'in desteğini yanınızda hissedeceksiniz. Turizmin Mersin'de hak ettiği yere ulaşması konusunda kararlıyız."