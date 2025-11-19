Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri 2. Tur Operatörleri Forumu başladı

        Mersin'de organize edilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ülkeleri 2. Tur Operatörleri Forumu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 12:54 Güncelleme: 19.11.2025 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri 2. Tur Operatörleri Forumu başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'de organize edilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ülkeleri 2. Tur Operatörleri Forumu başladı.

        Vali Atilla Toros, Akdeniz ilçesindeki bir otelde düzenlenen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Mersin'in kültürel değerleri ve tarihi mekanlarıyla öne çıktığını söyledi.

        Kentin, turizmin en önde gelen destinasyonlarından biri olmaya hak ettiğini dile getiren Toros, "Bu güçlü turizm potansiyelini harekete geçirecek imkanlara sahibiz. 20 bine yakın oda, 40 binden fazla yatak kapasiteli 600'ü aşkın tesisiyle Akdeniz çanağının en dikkati çekici merkezlerinden birisiyiz." dedi.

        Toros, geçen yıl hizmete giren Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın, kentin turizm sektöründeki gücünü pekiştiren stratejik bir adım olduğunu belirtti.

        - "Turizmle ilgili akla gelebilecek tüm alanlarda Mersin çok güçlü"

        EİT Ülkeleri 2. Tur Operatörleri Forumu'nun, Mersin'e katkılar sağlamasını beklediklerini ifade eden Vali Toros, şöyle konuştu:

        "Bütün kamu kurum kuruluşlarımız, yerel yönetimler, özel sektör ve turizm alanındaki paydaşlarımızla, sağlık turizminden inanç turizmine kadar bütün alanlarda üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Çok güçlü bir potansiyele sahibiz. Bu potansiyeli değerlendirmenizi istiyoruz. Burada her adımda, yapacağınız her hamlede Mersin'in desteğini yanınızda hissedeceksiniz. Turizmin Mersin'de hak ettiği yere ulaşması konusunda kararlıyız."

        EİT Sekretaryası Turizmden Sorumlu Direktör Vekili Hasan Tufan da forumda ortak çoklu ülke tur paketleri için işbirliklerini güçlendirmeyi ve yeni fırsatları keşfetmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Organizasyonda EİT Turizm Ajansları Federasyonu gibi yeni kurumsal mekanizmaları gündemi getirmeyi hedeflediklerini anlatan Tufan, Mersin'deki yerel paydaşlarla yapılacak görüşmelerin yeni işbirlikleri açısından verimli geçmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

        Foruma Türkiye, Azerbaycan, İran, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Rusya'dan yaklaşık 50 tur operatörü, seyahat acentesi ve turizm işletmesi yöneticisi katıldı.

        Tur operatörleri ve yerel turizm paydaşları arasında ikili görüşme fırsatlarının tanındığı, çeşitli sunumlar ve panellerin düzenlendiği organizasyon, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Almanya'da emeklilik reformu iktidar partisini böldü
        Almanya'da emeklilik reformu iktidar partisini böldü
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"

        Benzer Haberler

        Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        DEAŞ'ın sözde yöneticisi Mersin'de yakalandı
        DEAŞ'ın sözde yöneticisi Mersin'de yakalandı
        Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 7'si tutukl...
        Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 7'si tutukl...
        Mersin'de DEAŞ'ın finans ağı çökertildi: 7 tutuklama
        Mersin'de DEAŞ'ın finans ağı çökertildi: 7 tutuklama
        Hatip Emlek, dünya şampiyonası yolcusu
        Hatip Emlek, dünya şampiyonası yolcusu
        Balıkçıların dostu: Göç etmeyen caretta carettalar limanı mesken tuttu
        Balıkçıların dostu: Göç etmeyen caretta carettalar limanı mesken tuttu