        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şener'den okullara ziyaret

        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, ziyaret ettiği okullarda öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 12:58 Güncelleme: 19.11.2025 - 12:58
        Akdeniz Belediyesinin açıklamasında göre Şener, Hacivat Karagöz Anaokulu, Demirhisar İlkokulu ve Karacailyas Ortaokulu'nu ziyaret etti.

        Öğretmenler ve okul idarecileriyle görüşen Şener, daha sonra öğrenciler sohbet etti.

        Şener, taleplerini dinlediği öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şener, "Okullarımıza sık sık ziyarette bulunarak, varsa eksiklikleri ve aksamaları tespit ederek giderilmesini sağlıyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların en iyi koşullarda eğitim görmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

