Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şener'den okullara ziyaret

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, ziyaret ettiği okullarda öğrencilerle bir araya geldi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasında göre Şener, Hacivat Karagöz Anaokulu, Demirhisar İlkokulu ve Karacailyas Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Öğretmenler ve okul idarecileriyle görüşen Şener, daha sonra öğrenciler sohbet etti.

Şener, taleplerini dinlediği öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şener, "Okullarımıza sık sık ziyarette bulunarak, varsa eksiklikleri ve aksamaları tespit ederek giderilmesini sağlıyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların en iyi koşullarda eğitim görmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.​​​​​​​