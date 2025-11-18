Habertürk
        Mersin'de taksiciyi darbedip bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı

        Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde taksiciyi darbedip bıçakladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 17:57 Güncelleme: 18.11.2025 - 17:57
        Mersin'de taksiciyi darbedip bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı
        Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde taksiciyi darbedip bıçakladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İlçedeki bir durakta taksicilik yapan 62 yaşındaki Mehmet Uğuz'un dün, 3 yolcu tarafından bıçaklanıp darbedilmesi üzerine gözaltına alınan M.C.G, A.K. ve E.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C.G. ve A.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, E.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Toroslar ilçesinde dün, taksici Mehmet Uğuz'un darbedilip bıçaklanmasına ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmış, olayla ilgili 3 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

