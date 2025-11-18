Mersin'de taksiciyi darbedip bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde taksiciyi darbedip bıçakladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçedeki bir durakta taksicilik yapan 62 yaşındaki Mehmet Uğuz'un dün, 3 yolcu tarafından bıçaklanıp darbedilmesi üzerine gözaltına alınan M.C.G, A.K. ve E.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C.G. ve A.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, E.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Toroslar ilçesinde dün, taksici Mehmet Uğuz'un darbedilip bıçaklanmasına ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmış, olayla ilgili 3 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.
