        Mersin Haberleri

        Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 09:29 Güncelleme: 20.11.2025 - 09:29
        Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli tutuklandı
        Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 31 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 1 kilo 269 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 200 gram esrar, 1062 sentetik ecza hapı, bir miktar kokain ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme, 5 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 656 bin lira, 3 bin 869 dolar ve 550 avro ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 16'sı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

