Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, lise öğretmenini ağırladı

Kaymakam Aslaner, lise yıllarına dair öğretmeni Özdemir ve Eroğlu ile sohbet etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kaymakam Aslaner'in Mersin'de yaşayan öğretmenine ulaşarak bir buluşma planladı.

