Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, lise öğretmenini ağırladı
Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, lise öğrenimi gördüğü sırada İngilizce dersine giren öğretmeni Vedat Özdemir'i makamında ağırladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kaymakam Aslaner'in Mersin'de yaşayan öğretmenine ulaşarak bir buluşma planladı.
Eroğlu, 1981-1983 yıllarında Kayseri Mimar Sinan Öğretmen Lisesi'nde yatılı okuyan Aslaner'in İngilizce öğretmeni Özdemir ile Kaymakamlığa gitti.
Aslaner, makamında İngilizce öğretmeni Özdemir'i çiçekle karşılayıp ağırladı.
Kaymakam Aslaner, lise yıllarına dair öğretmeni Özdemir ve Eroğlu ile sohbet etti.
