        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin merkezli operasyonda gözaltına alınan 4'ü hakem 40 şüpheli adliyede

        Mersin merkezli 9 ilde yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirinin aklanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4'ü hakem 40 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Giriş: 18.11.2025 - 21:13 Güncelleme: 18.11.2025 - 21:13
        Mersin merkezli operasyonda gözaltına alınan 4'ü hakem 40 şüpheli adliyede
        Mersin merkezli 9 ilde yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirinin aklanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4'ü hakem 40 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kentte 18 Kasım'da, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı bahisle mücadele kapsamında gözaltına alınan 40 zanlının işlemleri tamamlandı.

        Gözaltındaki 4'ü hakem 40 zanlı, güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi.

        - Olay

        Mersin, Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak'ta 18 Kasım'da yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirinin aklanmasına ilişkin operasyonda 4'ü hakem 40 zanlı gözaltına alınmış, çalışma kapsamında bir lojistik şirket sahibi ve yakınlarının hesaplarındaki incelemelerde, yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirinin izinin kaybettirilmesi için kripto hesaplarına ait soğuk cüzdanların kullanıldığı belirlenmişti.

        Zanlıların, İran, Irak ve Dubai'nin yanı sıra Mersin'de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla "hawala" olarak bilinen sistemle kayıtsız para alışverişi yaptıkları, daha sonra yaklaşık 3 milyar 700 milyon lirayı yurt dışındaki şirketlere gönderdikleri tespit edilen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynayanların para gönderdiği 801 kişinin hesapları incelenmişti.

        İnceleme sonucunda, 4 klasman hakeminin yönettiği maçlara yakın tarihlerde haklarında yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarından soruşturma başlatılan ve "kartçı" diye tabir edilen şüphelilerden, bu hakemlere 1 milyon 300 bin lira para girişi olduğu saptanmıştı.

        Ayrıca 2020-2025'te toplam 85 milyon 919 bin 678 lira işlem hacimleri olduğu belirlenen 4 hakem hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "6222 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

        Soruşturmaya konu şirketlere, şirket ve şirket sahiplerinin hesaplarındaki paralara, taşınır ve taşınmaz mallara, operasyonda ele geçirilen 1 milyon 441 bin avro, 630 bin dolar, 5 milyon 183 bin lira, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdan kripto varlıklarına el konulmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

