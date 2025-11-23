Habertürk
        Mersin'de bisiklet turu düzenlendi

        Mersin'de bisiklet turu düzenlendi

        Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından organize edilen bisiklet turunda dereceye giren yarışmacılara madalyaları verildi.

        23.11.2025 - 11:46
        Mersin'de bisiklet turu düzenlendi
        Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından organize edilen bisiklet turunda dereceye giren yarışmacılara madalyaları verildi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mersin Valiliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun desteğiyle düzenlenen yarışma, sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda yapıldı.

        Galatasaray Meydanı önünden yola çıkan bisikletliler, bulvarda pedal çevirdikten sonra yarışı başlangıç noktasında sonlandırdı.

        Halk, 15 yaş altı, 15-40 yaş ve 40 yaş üzeri kategorilerinde gerçekleştirilen bisiklet turunda dereceye giren katılımcılar, madalyayla ödüllendirildi.

        MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, etkinlikte yaptığı konuşmada, kentte bisiklet kullanımının daha fazla olması gerektiğini söyledi.

        Bisiklet sürmenin, trafik ve çevre sağlığı için önemli olduğunu dile getiren Çakır, "Bugünkü etkinlikle bisikleti kültür ve yaşam biçimi haline getirelim. Bundan sonra herkes iş yerine bisikletle gitmeye başlasın. Her evimizde bisiklet olsun. Bugün de bunun başlangıcını yapalım." dedi.

        Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz da bisiklet sürüşüne uygun yolların artırılmasına yönelik çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

