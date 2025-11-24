Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        ZİRVEDEKİ İSİMLERİN EMEKTAR ÖĞRETMENLERİ - Gezeravcı uzaya gitmeden Mukaddes öğretmenden helallik aldı, dönünce elini öptü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 11:15 Güncelleme: 24.11.2025 - 11:15
        MURAT PANCAR - Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu öncesinde telefondan helallik alıp memleketi Mersin'in Silifke ilçesinde dönünce elini öptüğü ortaokul öğretmeni Mukaddes Karaca, Türkiye'nin ilk astronotunun çocukken çalışkan ve disiplinli bir öğrenci olduğunu söyledi.

