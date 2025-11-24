Mersin'de hafriyat döküm alanında halıya sarılmış erkek cesedi bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde hafriyat döküm alanında halıya sarılmış erkek cesedi bulundu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde hafriyat döküm alanında halıya sarılmış erkek cesedi bulundu.
Fevzi Çakmak Mahallesi İbn-i Sina Bulvarı'ndaki alanda çekyata iple bağlanmış halıyı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin incelemesinde, halının içinde erkek cesedi olduğu belirlendi.
Vücudunda bıçak yaraları tespit edilen ceset, savcılık incelemesinin ardından kimliğinin de belirlenebilmesi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.