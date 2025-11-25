Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de köprü bariyerine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Mersin'in Anamur ilçesinde köprü bariyerine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Giriş: 25.11.2025 - 11:03 Güncelleme: 25.11.2025 - 11:03
        Mersin'de köprü bariyerine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Mersin'in Anamur ilçesinde köprü bariyerine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Yakup Cengiz'in (26) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Bahçe Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

        Savrulan araç, bir köprünün bariyerine çarptı.

        Ağır yaralanan sürücü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibince kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

        Cengiz'in cenazesi morga konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

