Mersin'de köprü bariyerine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Mersin'in Anamur ilçesinde köprü bariyerine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Yakup Cengiz'in (26) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Bahçe Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Savrulan araç, bir köprünün bariyerine çarptı.
Ağır yaralanan sürücü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibince kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.
Cengiz'in cenazesi morga konuldu.
