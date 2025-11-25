Bozyazı ilçesinde iki ayrı noktada çıkan orman yangını söndürüldü
Mersin'in Bozyazı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu iki ayrı noktada çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçede sabah saatlerinde etkili olan sağanak sırasında Tekmen ve Kızılca mahallelerindeki ormanlık alanlara yıldırım düştü.
Dumanların yükseldiği bölgelere Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü.
