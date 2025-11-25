Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Bozyazı ilçesinde iki ayrı noktada çıkan orman yangını söndürüldü

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu iki ayrı noktada çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 14:03 Güncelleme: 25.11.2025 - 14:03
        Mersin'in Bozyazı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu iki ayrı noktada çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        İlçede sabah saatlerinde etkili olan sağanak sırasında Tekmen ve Kızılca mahallelerindeki ormanlık alanlara yıldırım düştü.

        Dumanların yükseldiği bölgelere Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

