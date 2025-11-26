Bozyazı ilçesinde ara tatilde en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi

Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, makamında ağırladığı öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ara tatilde en çok kitap okuyan öğrencilerin Ahmet Yalçın, Göktuğ Şafak Akdemirci ve Nuran Badem olduğunu belirledi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ara tatilde en çok kitap okuyan öğrencilere ödül verildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.