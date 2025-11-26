Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Bozyazı ilçesinde ara tatilde en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde ara tatilde en çok kitap okuyan öğrencilere ödül verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 13:53 Güncelleme: 26.11.2025 - 13:53
        Bozyazı ilçesinde ara tatilde en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi
        Mersin'in Bozyazı ilçesinde ara tatilde en çok kitap okuyan öğrencilere ödül verildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ara tatilde en çok kitap okuyan öğrencilerin Ahmet Yalçın, Göktuğ Şafak Akdemirci ve Nuran Badem olduğunu belirledi.

        Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, makamında ağırladığı öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

        Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin de yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

