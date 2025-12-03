Anamur Müftüsü Fidan, engelli bireylerle bir araya geldi
Anamur İlçe Müftülüsü Mehmet Fidan, engelli bireylerle bir araya geldi.
Anamur İlçe Müftülüsü Mehmet Fidan, engelli bireylerle bir araya geldi.
Fidan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Anamur Halk Eğitimi Merkezinin Güleç Mahallesi'ndeki kurs merkezini ziyaret etti.
Merkezde engelli bireylerle bir araya gelen Fidan, yapılan çalışmaları inceledi.
Sohbet ettiği engellilere çeşitli hediyeler veren Fidan, daha sonra Down sendromlu Cemil Melek'i evinde ziyaret etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.