Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin Valisi Toros, 11 aylık asayiş verilerini değerlendirdi:

        Mersin Valisi Atilla Toros, kentin huzuruna kasteden her yapıyı tek tek çökertmeye devam edeceklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 16:47 Güncelleme: 05.12.2025 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin Valisi Toros, 11 aylık asayiş verilerini değerlendirdi:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin Valisi Atilla Toros, kentin huzuruna kasteden her yapıyı tek tek çökertmeye devam edeceklerini belirtti.

        ​​​​​​Toros, Mersin Valiliği'nde düzenlenen toplantıda, kentteki 11 aylık asayiş verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Kişilere karşı işlenen suçlarla mücadelede 10 önemli suç grubunda yüzde 14,2 düşüş kaydedildiğini, olayların aydınlatma oranının yüzde 99,2'e yükseldiğini ifade eden Toros, söz konusu süreçte çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 4 bin 872 hükümlünün yakalandığını belirtti.

        Toros, organize suç örgütü ve kaçaklığa yönelik operasyonlarda ele geçirilen ürünlerle 85,3 milyon liralık vergi kaybının önlendiğini dile getirdi.

        Suç ve suçlulara karşı mücadelenin süreceğini vurgulayan Toros, şöyle devam etti:

        "Hiçbir suç odağına hayat alanı bırakmayacak, ilimizin huzuruna kasteden her yapıyı tek tek çökertmeye devam edeceğiz. Başta gençlerimiz olmak üzere milletimizin geleceğini hedef alan uyuşturucu tehdidine karşı çok boyutlu bir mücadele veriyoruz. Bu kirli tuzağa tek bir insanımız dahi düşmesin diye zehir tacirlerine göz açtırmıyor, onların karanlık düzenlerinin evlatlarımızın hayatına gölge düşürmesine asla müsaade etmiyoruz."

        - Uyuşturucuyla mücadele

        Toros, 11 ayda uyuşturucuyla mücadele kapsamında 1412 operasyon düzenlendiğini belirtti.

        Bu operasyonlarda gözaltına alınan 2 bin 247 şüpheliden 1445'inin tutuklandığını, 336'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını anlatan Toros, şöyle konuştu:

        "Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara karşı gerçekleştirilen operasyon sayısında yüzde 45, gözaltına alının şahıs sayısında yüzde 49 ve tutuklanma sayısında yüzde 88 artış sağlanmıştır. Yapılan operasyonlarda, 2 bin 377 kilogram uyuşturucu madde, 7,4 milyon uyuşturucu hap ve 10 bin 441 kök kenevir ele geçirilmiştir. Geçtiğimiz yıla kıyasla yakalanan uyuşturucu madde miktarında yüzde 110, uyuşturucu hap sayısında yüzde 183 artış gerçekleşmiştir. Bu sayılar, zehir tacirlerini kıskaca aldığımızı, onlara nefes alacak tek bir boşluk dahi bırakmadığımızı gösteriyor."

        - Yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılık suçları

        Yasa dışı bahis, siber dolandırıcılık ve internet üzerinden işlenen organize suçlara karşı sistematik bir mücadele yürüttüklerinin bilgisini veren Toros, ocak-kasım döneminde suç unsuru tespit edilen 3 bin 870 hesap ya da kişi hakkında işlem yapıldığını belirtti.

        Vali Toros, 192 operasyonda gözaltına alınan 959 şüpheliden 432'sinin tutuklandığını, siber dünyanın görünmez duvarlarında gizlenen her karanlık yapıyı etkisiz hale getirdiklerini ifade etti.

        Trafikte "sıfır can kaybı" hedefine ulaşmak ve düzen akışını sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Toros, 11 ayda 5 milyon 421 araç, 638 bin motosiklet, 28 bin ticari taksi ve 21 bin okul servisinin denetlendiğini belirtti.

        Toros, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 90 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bilgisini verdi.

        Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığının "mavi vatan"da güvenliğin teminatı olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Toros, 11 ayda denetlenen 5 bin 396 gemi ve tekneden 530'una yasal işlem uygulandığını sözlerine ekledi.

        Basın açıklamasına, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Özkul ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        "Dur!" ihtarına uymadı! Kadını ezip öldürdü!
        "Dur!" ihtarına uymadı! Kadını ezip öldürdü!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"

        Benzer Haberler

        Tonlarca ağırlıktaki beton blok taşıyan tırın tekeri koptu
        Tonlarca ağırlıktaki beton blok taşıyan tırın tekeri koptu
        Vali Toros: "Kararlı, caydırıcı ve kesintisiz bir mücadele ile suçlulara ne...
        Vali Toros: "Kararlı, caydırıcı ve kesintisiz bir mücadele ile suçlulara ne...
        Akdeniz'de AVM'lere sıkı denetim
        Akdeniz'de AVM'lere sıkı denetim
        Mersin'de eğitim süreçleri değerlendirme toplantısı yapıldı
        Mersin'de eğitim süreçleri değerlendirme toplantısı yapıldı
        Mersin'de kundaklama sanığına 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi
        Mersin'de kundaklama sanığına 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi
        Mersin'de tekeri kopan tır nedeniyle yol ulaşıma kapandı
        Mersin'de tekeri kopan tır nedeniyle yol ulaşıma kapandı