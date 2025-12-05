Habertürk
Habertürk
        Mersin'de dorsesi rampada askıda kalan tır ulaşımı aksattı

        Mersin'de dorsesi rampada askıda kalan tır ulaşımı aksattı

        Mersin'in Mut ilçesinde ağırlığı nedeniyle dorsesi rampada askıda kalan tır, ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 22:59 Güncelleme: 05.12.2025 - 22:59
        Mersin'de dorsesi rampada askıda kalan tır ulaşımı aksattı
        Mersin'in Mut ilçesinde ağırlığı nedeniyle dorsesi rampada askıda kalan tır, ulaşımda aksamaya neden oldu.

        İş makinesi yüklü 06 BRU 164 plakalı tır, Mut-Ermenek yol ayrımında rampada ağırlık nedeniyle dorsesi askıda kalınca ilerleyemedi.

        Kara yolunun bir bölümünü kapatan tır nedeniyle ulaşım aksadı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

        Tırın çekilmesi için çalışmalar devam ediyor.

