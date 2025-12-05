Mersin'de dorsesi rampada askıda kalan tır ulaşımı aksattı
Mersin'in Mut ilçesinde ağırlığı nedeniyle dorsesi rampada askıda kalan tır, ulaşımda aksamaya neden oldu.
İş makinesi yüklü 06 BRU 164 plakalı tır, Mut-Ermenek yol ayrımında rampada ağırlık nedeniyle dorsesi askıda kalınca ilerleyemedi.
Kara yolunun bir bölümünü kapatan tır nedeniyle ulaşım aksadı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.
Tırın çekilmesi için çalışmalar devam ediyor.
