Mersin'de dorsesi rampada askıda kalan tır ulaşımı aksattı

Tırın çekilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Mersin'in Mut ilçesinde ağırlığı nedeniyle dorsesi rampada askıda kalan tır, ulaşımda aksamaya neden oldu.

