Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 09:21 Güncelleme: 06.12.2025 - 09:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Tekeli Mahallesi'nde Recep Yeşil idaresindeki 33 TK 842 plakalı otomobil ile Yiğit Çelik'in kullandığı 33 AON 932 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü Çelik, yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Okan Buruk: İki penaltımız verilmedi!
        Okan Buruk: İki penaltımız verilmedi!
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Yanmış otomobilde başsız bedeni bulundu
        Yanmış otomobilde başsız bedeni bulundu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"

        Benzer Haberler

        Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Mersin'de dorsesi rampada askıda kalan tır ulaşımı aksattı
        Mersin'de dorsesi rampada askıda kalan tır ulaşımı aksattı
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Bozyazı'da ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı
        Bozyazı'da ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı
        Mersin'in Akdeniz ilçesinde alışveriş merkezleri denetlendi
        Mersin'in Akdeniz ilçesinde alışveriş merkezleri denetlendi
        Mersin Valisi Toros, 11 aylık asayiş verilerini değerlendirdi:
        Mersin Valisi Toros, 11 aylık asayiş verilerini değerlendirdi: