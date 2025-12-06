Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Tekeli Mahallesi'nde Recep Yeşil idaresindeki 33 TK 842 plakalı otomobil ile Yiğit Çelik'in kullandığı 33 AON 932 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Çelik, yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
