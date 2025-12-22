Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Mersin'de ortaokul öğrencisi okul müdürünü tüfekle yaraladı

        Mersin'in Anamur ilçesinde ortaokul öğrencisinin okul bahçesinde tüfekle ateş ettiği müdür ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 10:55 Güncelleme: 22.12.2025 - 10:55
        GÜNCELLEME 2 - Mersin'de ortaokul öğrencisi okul müdürünü tüfekle yaraladı
        Mersin'in Anamur ilçesinde ortaokul öğrencisinin okul bahçesinde tüfekle ateş ettiği müdür ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

        Çarıklar Mahallesi'ndeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda öğrenci M.K. (12) okul bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Ender Kara'ya (39) tüfekle ateş etti.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Ağır yaralanan Kara, ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri, öğrenci ve babası Y.K'yi gözaltına aldı.

        - Okulda eğitime ara verildi

        Anamur Kaymakamı Kemal Duru ve Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, hastaneye gidip Kara'nın durumu hakkında bilgi aldı.

        Ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Kara, yoğun bakıma alındı.

        Olayın yaşandığı okulda eğitime 1 gün ara verildi.

        - Öğrenci ve babası tutuklandı

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan öğrenci M.K. ve babası Y.K. adliyeye götürüldü.

        Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan M.K, "tasarlayarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs", babası Y.K. ise "tasarlayarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Hakimlik, M.K. ve Y.K'nin üzerine atılı suçlardan tutuklanmalarına hükmetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

