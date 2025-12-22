Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürünün tedavisi sürüyor

        Mersin'in Anamur ilçesinde bir öğrencinin okul bahçesinde tüfekle ateş etmesi sonucu ağır yaralanan müdürün hastanedeki tedavisi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 23:05 Güncelleme: 22.12.2025 - 23:05
        Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürünün tedavisi sürüyor
        Mersin'in Anamur ilçesinde bir öğrencinin okul bahçesinde tüfekle ateş etmesi sonucu ağır yaralanan müdürün hastanedeki tedavisi devam ediyor.

        Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda 22 Aralık'ta öğrenci M.K'nin (12) tüfekle ateş etmesi sonucu ağır yaralanan okul müdürü Ender Kara'nın (39) tedavisi, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Hastanesi Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde sürüyor.

        Kara'nın sağlık durumu ve tetkikleri, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Sami Benli öncülüğündeki heyet tarafından takip ediliyor.

        - "Durumu iyiye gidiyor"

        Benli, gazetecilere, Kara'nın yaşadığı olaydan dolayı üzgün olduklarını söyledi.

        Okul müdürünün hastaneye sevkinin ardından hızlıca cerrahi müdahalede bulunduklarını dile getiren Benli, şöyle konuştu:

        "İki gün önce acil şartlarda ameliyatını gerçekleştirdik. Ateşli silah yaralanması olayıyla karşı karşıyaydık. Vücudun karaciğer ve göğüs kafesi bölümünden yara almıştı. Hastanın karaciğerinde parçalanma ve diyafram kasında da birkaç yerinde yaralanma vardı. Diyafram kasındaki yaralanmaları onardık. Karaciğerdeki kanamalara müdahale ettik. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Hastamızı bugün servise almayı planlıyoruz. Durumu iyiye gidiyor."

        - Öğrenci ve babası tutuklanmıştı

        Anamur ilçesi Çarıklar Mahallesi'nde 22 Aralık'ta okul bahçesinde öğrenci M.K'nin tüfekle ateş ettiği Kara ağır yaralanmış, ambulansla götürüldüğü Anamur Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelerin ardından MEÜ Hastanesi'ne sevk edilmişti.

        Öğrenci M.K. ve babası Y.K, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, "tasarlayarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs", babası ise "tasarlayarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçundan tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

