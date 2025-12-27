Mersin'de müstakil evde çıkan yangında ölen iki kardeşin cenazeleri defnedildi

Mersin'in Silifke ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybeden iki kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

Mukaddem Mahallesi'ndeki ikamette dün çıkan yangında hayatını kaybeden Ayaz (7) ve kardeşi Poyraz Türker'in (1) naaşları, Silifke Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından Ulugöz Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazına anne Ayşenur, baba Halil Türker ve yakınlarının yanı sıra Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile vatandaşlar da katıldı.

Namazın ardından çocukların cenazeleri, dualar eşliğinde defnedildi.

İki katlı müstakil evde elektrikli sobadan çıktığı değerlendirilen yangında iki kardeş hayatını kaybetmiş, olaydan önce annenin bakkaldan ekmek almak için ikametten ayrıldığı, babanın ise işte olduğu öğrenilmişti.